Школьников Верхневолжья зовут в мир IT с нуля

Школьников региона зовут в мир IT с нуля — бесплатный онлайн-проект «КОД» ждёт учеников 8–11 классов и студентов 1–2 курсов СПО из небольших городов и посёлков.
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