В МИД РФ сообщили о начале подготовки к "Интервидению"

Известия/Дмитрий Коротаев Министерство иностранных дел РФ способствует налаживанию международных контактов между организаторами "Интервидения", сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии