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В МИД РФ сообщили о начале подготовки к "Интервидению"

В МИД РФ сообщили о начале подготовки к "Интервидению"

Известия/Дмитрий Коротаев Министерство иностранных дел РФ способствует налаживанию международных контактов между организаторами "Интервидения", сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов.

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