Россияне потратили больше миллиарда рублей с начала года на обучение эзотерике и астрологииРоссияне с января по конец октября текущего года потратили 904 млн рублей на курсы по эзотерике и 104 млн рублей на обучение астрологии.
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