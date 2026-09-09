В Сочи сообщили о состоянии пострадавших после атаки беспилотных катеров (БЭК) на набережную города. Глава курорта Андрей Прошунин отметил, что полученные ранения не представляют угрозы для жизни пострадавших, среди которых восемь человек, пятерых из них доставили в медицинские учреждения.