Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Я вас умоляю. Пахан сказал, братва сделка... Отношение иллюзия. СВО это крыша бизнес и интересов\ и не более...Прирождённый поли...
  • Алексей Сафронов
    Как будто раньше не было ясно что руиной правит кровавый клоун, которому пофигу законы и вообще человеческие отношенияПремьер Словакии ...
  • Иван Агеев
    Всё меняется в этом мире, только ты - нет. Как был гнидой, так и остался.😀Прирождённый поли...

А ситуация с просьбой Абхазии к грузинам поставить им электричество еще смешнее, чем кажется

А ситуация с просьбой Абхазии к грузинам поставить им электричество еще смешнее, чем кажется

Абхазская сторона на днях обратилась к Грузии с просьбой поставить им электроэнергию. А они все вернут, но летом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
обитателей этого заповедника халявы давно пора было выпустить на вольные хлеба....
Ответить
14 час.
Анатолий Рябенко
Я думаю что такое безобразное снабжение Абхазии как энергией так и другими материальными ресурсами ПРОДОЛЖИТСЯ. России не в сила бросить такую самостоятельную страну на произвол судьбы оставив в плачевном состоянии бандитские мафии и ленивых граждан не желающих трудится.
Ответить
13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Сомневаюсь, что Россия и в дальнейшем, если не изменят политику жить за счёт России, на халяву, как мерзкие альфонсы, будет продолжать их содержать - минфин не просто начал считать деньги, а  организовал проверки их утечки в бездонные бочки. И  проверки в минобороны, и Сирия, и Абхазия, и пока лишь некоторые областные бюджеты - поиск средств к содержанию бюджетной сферы страны: ведение СВО заставляет шевелиться и искать места утечек...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх