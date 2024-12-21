Абхазская сторона на днях обратилась к Грузии с просьбой поставить им электроэнергию. А они все вернут, но летом.
А ситуация с просьбой Абхазии к грузинам поставить им электричество еще смешнее, чем кажется
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
обитателей этого заповедника халявы давно пора было выпустить на вольные хлеба....
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14 час.
Анатолий Рябенко
Я думаю что такое безобразное снабжение Абхазии как энергией так и другими материальными ресурсами ПРОДОЛЖИТСЯ. России не в сила бросить такую самостоятельную страну на произвол судьбы оставив в плачевном состоянии бандитские мафии и ленивых граждан не желающих трудится.
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Сомневаюсь, что Россия и в дальнейшем, если не изменят политику жить за счёт России, на халяву, как мерзкие альфонсы, будет продолжать их содержать - минфин не просто начал считать деньги, а организовал проверки их утечки в бездонные бочки. И проверки в минобороны, и Сирия, и Абхазия, и пока лишь некоторые областные бюджеты - поиск средств к содержанию бюджетной сферы страны: ведение СВО заставляет шевелиться и искать места утечек...
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11 час.
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