А ситуация с просьбой Абхазии к грузинам поставить им электричество еще смешнее, чем кажется

Я думаю что такое безобразное снабжение Абхазии как энергией так и другими материальными ресурсами ПРОДОЛЖИТСЯ. России не в сила бросить такую самостоятельную страну на произвол судьбы оставив в плачевном состоянии бандитские мафии и ленивых граждан не желающих трудится.

ВМ

Владимир Минаков

Сомневаюсь, что Россия и в дальнейшем, если не изменят политику жить за счёт России, на халяву, как мерзкие альфонсы, будет продолжать их содержать - минфин не просто начал считать деньги, а организовал проверки их утечки в бездонные бочки. И проверки в минобороны, и Сирия, и Абхазия, и пока лишь некоторые областные бюджеты - поиск средств к содержанию бюджетной сферы страны: ведение СВО заставляет шевелиться и искать места утечек...