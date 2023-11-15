Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в войну по переделу рынка

Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в настоящую войну по переделу рынка сбыта. Как уже сообщал «Новый День», 6 ноября польские еревозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода: Дорхуск – Ягодин, Корчова – Краковец и Гребенне – Рава-Русская, заявив, что будут ограничивать движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не восстановят правила перехода границы, действовавшие до 2022 года.