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Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в войну по переделу рынка

Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в войну по переделу рынка

Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в настоящую войну по переделу рынка сбыта. Как уже сообщал «Новый День», 6 ноября польские еревозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода: Дорхуск – Ягодин, Корчова – Краковец и Гребенне – Рава-Русская, заявив, что будут ограничивать движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не восстановят правила перехода границы, действовавшие до 2022 года.

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