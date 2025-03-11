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Царьград

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Число погибших от атаки БПЛА в Подмосковье выросло до двух

Число погибших от атаки БПЛА в Подмосковье выросло до двух

В больнице Видного скончался 50-летний мужчина.50-летний мужчина, получивший многочисленные осколочные ранения при атаке БПЛА на жилой дом, скончался в больнице Видного.

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