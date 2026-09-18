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Регионы России

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ITM group фиксирует рост спроса на сложные дальнемагистральные туры

ITM group фиксирует рост спроса на сложные дальнемагистральные туры

Туроператор ITM group сообщает о заметном увеличении продаж сложных дальнемагистральных путешествий. Спрос на направления в Латинскую Америку вырос на 28%, на ЮАР — на 40%, в Китай, Японию и Вьетнам компания фиксирует многократное повышение интереса со стороны туристов.

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