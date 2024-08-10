Эксперт рассказала, кому в России положена двойная пенсия

В России есть несколько категорий граждан, которым положена двойная пенсия, сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская .
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