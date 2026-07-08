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Breakout Zones GC/MGC 15m / 8 July

Breakout Zones GC/MGC 15m / 8 July

Breakout Zones GC/MGC 15m / 8 July Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! Aurum_TraderQC Key Levels: The two identified zones (Long & Short) are significant support and resistance levels, defended respectively by buyers and sellers.

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