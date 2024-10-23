Политика как он...
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Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергей Потынга обвиняется в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает ТАСС.

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