Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергей Потынга обвиняется в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает ТАСС.
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