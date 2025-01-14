В Саратове подростка подозревают в подготовке убийства депутата – Героя России

В Саратове следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в приготовлении к убийству депутата, Героя России Александра Янкловича.
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