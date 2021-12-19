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Застройщик крымской тюрьмы в нее не попала // Вынесен первый приговор по делу об исчезновении денег, выделенных на новый СИЗО

Застройщик крымской тюрьмы в нее не попала // Вынесен первый приговор по делу об исчезновении денег, выделенных на новый СИЗО

Как стало известно “Ъ”, Центральный районный суд Симферополя вынес приговор экс-гендиректору ООО «Юнистрой» Майе Гагуа, которая, по версии обвинения, вместе с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым участвовала в хищении почти 95 млн руб.

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