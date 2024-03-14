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Василие Мицич обновил личный рекорд результативности – 25 очков и 8 передач в матче с «Мемфисом»

Василие Мицич обновил личный рекорд результативности – 25 очков и 8 передач в матче с «Мемфисом»

Василие Мицич обновил личный рекорд результативности, набрав 25 очков, 8 передач и 2 перехвата. Защитник реализовал 9 из 10 бросков с игры, 5 из 6 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

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