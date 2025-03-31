Международный день птиц — история и традиции

Когда отмечают История Основные мероприятия Интересные факты Международный день птиц: когда отмечают Фото: Zagham Ul Islam/Shutterstock/FOTODOM Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата поставили пернатых на грань выживания Международный день птиц отмечается 1 апреля.