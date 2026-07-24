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Трагедия Анастасии Ивановой: как оборвалась жизнь звезды фильма «Не могу сказать „прощай“»

Трагедия Анастасии Ивановой: как оборвалась жизнь звезды фильма «Не могу сказать „прощай“»

В начале 1980-х её знала вся страна: роль Лиды Теняковой в мелодраме «Не могу сказать „прощай“» принесла Анастасии Ивановой всесоюзную славу.

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