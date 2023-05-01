Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

«Амур» попрощался с Лихачевым, Гребенкиным и Дубакиным. Арендованные форварды забросили 38 шайб на троих в сезоне

Форварды провели минувший сезон в хабаровском клубе на правах аренды. Теперь они вернутся в свои команды: 21-летний Лихачев – в «Локомотив», 19-летний Гребенкин – в «Металлург», 22-летний Дубакин – в «Сибирь».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх