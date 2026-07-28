РИЦ "ТАСС Кавказ" провел круглый стол по развитию технологического образования в СКФО

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Подготовку инженерных кадров, изменения в требованиях на рынке труда, развитие системы технического образования и востребованность выпускников на современных предприятиях обсудили на круглом столе, организованном Региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в Грозном, передает корреспондент ТАСС.