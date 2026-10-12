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Царьград

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В Новосибирске задержали экс-главу Колыванского района Евгения Артюхова

В Новосибирске задержали экс-главу Колыванского района Евгения Артюхова

Бывшего чиновника под конвоем доставили в областной центр. Его обвиняют в мошенничестве.Бывшего главу Колыванского района Новосибирской области Евгения Артюхова задержали утром 12 октября.

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