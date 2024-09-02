Подростков из России арестовали за ловлю ящериц на Шри-Ланке

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Полиция Шри-Ланки задержала двух подростков из РФ по подозрению в незаконной ловле ящериц, заявил ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
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