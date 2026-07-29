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Аргументы недели

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Социологические отчёты вместо безопасности: кто лоббирует возврат к мягкой миграционной политике

Социологические отчёты вместо безопасности: кто лоббирует возврат к мягкой миграционной политике

В информационном поле недавно появились сообщения о новых инициативах по смягчению миграционной политики.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Крупные корпорации в сферах строительства, торговли и логистики инициируют работы, доказывающие необходимость всё упростить. Однако нет во власти рычагов способных поставить на место корпорации, строящие свой бизнес в ущерб интересам России. Они то есть вот только и там сидят те, кто готов брать взятки и ничего не делать. Нет ответственности во власти потому Путин и переходит на ручное управление в стране. Такое положение тормозит развитие государства!
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