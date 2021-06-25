БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"МНЕ НУЖНО СВЕЖЕЕ МЯСО": АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В УДМУРТИИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД РУССКИМИ ДЕВУШКАМИ. ЧАСТЬ 1

"МНЕ НУЖНО СВЕЖЕЕ МЯСО": АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В УДМУРТИИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД РУССКИМИ ДЕВУШКАМИ. ЧАСТЬ 1

ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" Два года Настя из Ижевска фактически была наложницей у компании азербайджанцев.

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Ирина Богданова
А разве нельзя потребовать депортации бандитов из Азербайджана это же не сша? Когда начнём защищать наших людей от нелюдей! И сроки по 50 лет, чтоб работали на поднятие нашей экономики, как в Китае!!!!
Ильмира Залеева
Диаспора, а почему она себя так ведёт? Да, потому, что мы сами это позволяем. Ведь они служат в наших МВД и считают, что все им позволительно. Насиловать и унижать наших детей, обворовать нашу страну. А, где наша Генеральная прокуратура? Почему по этим делам не все привлечены? И вот после этого мы должны доверять нашим работникам МВД и Прокуратуре. Как получилось, что люди из другой республики себе такое позволяют, а мы все нянькаемся с этими диаспорами. Ловить, вытаскивать из республик и сажать, сажать и опять сажать. Хватит с ними нянькаться. А также возвращайте деньги в корзину нашей страны.
Ostapkovich Petro
Надо, как при царе - в кандалах и на каторгу
Александр Силяков
А для начала - повторное обрезание сволочам, под корень
Сергей Росси
Так иди и делай. Вот только пи..ть и можете
Сергей Росси
Чего заминусовал ? Не прав Я что ли. Сам ссышь всего, а кого то толкаешь на это, тихушник трусливый
Сергей Росси
Надо ? Сделай, Петюня. Не надоело еще за бабскими спинами прятаться ?
Александр Силяков
Понятно с тобой хамло. Грузчику интеллект не нужен.
Сергей Росси
Птица говорун. Профессор кислых щей
Александр Силяков
Ха-ха-ха
Яна Асадова
головы
hdh арваы
наверное нужно больше внимания уделять вот таким вот делам, а не делать пустые пресс конференции
Гоша
lev birjukov
Кругом одна коррупция !
Сергей Росси
А мне не жалко. Удел терпил -терпеть. И власть вы эту сами выбираете, и бабло у вас вместо Бога
арт фат
в Перьми эти чурки начинали потихоньку "да мы, вот тут с краю. пустите нас. а то нам жрать нечего" а чз год - эй ты русская пошла нахуй, мы тут главные" а у русской муж -десантник оказался и позвал он десантное братство. в общем пацаны приехали. наваляли чуркам и магазины ихние вместе с кафешками снесли. а менты побоялись вмешиваться. в общем не пущать, не разрешать. хочешь есть иди на стройку или водителем автобуса или нахаус
александр новичихин
Вот суки черножопые,всякий страх потеряли.И вообще эти овцеебы только силу понимают!
Александр Александров
Гнать их из России нужно! И ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!!!
Strannik Weid
Указанных в статье в розыск и на нары, и кого можно из их знакомых подтянуть к делу и отправить на родину без права возврата. Обычно в диаспоре они делятся своими «подвигами». Недонесение
Алексей Кротов
По сути это даже не мусульмане, шакалы.
Федор Вострецов
И до каких пор????
Владислав Владислав
Когда уже Президент примент закон о запрете диаспор.
Яна Асадова
вообще то нельзя запретить то, что не существует в законодательных актах.
Михаил
Сожгите их и все. Причем с лейлы начните.
Владимир Николов
Твари они. Не имеют права жить!!!!!!!!!!
Яна Асадова
а менты что у них на выпасе лучше? Почему изнасилованные бояться заявлять в полицию? Потому что знают - насильников за деньги отпустят. И еще сколько они навтворят с беззащитными девушками.....
Александр Лагуткин
Отлавливать этих нелюдей и вешать на деревьях. А начать с этой суки-Лейлы!
Валерий Денисов
Давно ясно, что все эти национальные диаспоры узаконенные ОПГ, их надо гнать из России.
Яна Асадова
нет узаконенных диаспор. Они нигде не зарегистрнированы и для закона не существуют.

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