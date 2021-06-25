БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика"МНЕ НУЖНО СВЕЖЕЕ МЯСО": АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В УДМУРТИИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД РУССКИМИ ДЕВУШКАМИ. ЧАСТЬ 1 ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" Два года Настя из Ижевска фактически была наложницей у компании азербайджанцев.Вернуться к статье2913НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИБИрина БогдановаА разве нельзя потребовать депортации бандитов из Азербайджана это же не сша? Когда начнём защищать наших людей от нелюдей! И сроки по 50 лет, чтоб работали на поднятие нашей экономики, как в Китае!!!!Ильмира ЗалееваДиаспора, а почему она себя так ведёт? Да, потому, что мы сами это позволяем. Ведь они служат в наших МВД и считают, что все им позволительно. Насиловать и унижать наших детей, обворовать нашу страну. А, где наша Генеральная прокуратура? Почему по этим делам не все привлечены? И вот после этого мы должны доверять нашим работникам МВД и Прокуратуре. Как получилось, что люди из другой республики себе такое позволяют, а мы все нянькаемся с этими диаспорами. Ловить, вытаскивать из республик и сажать, сажать и опять сажать. Хватит с ними нянькаться. А также возвращайте деньги в корзину нашей страны.Ostapkovich PetroНадо, как при царе - в кандалах и на каторгуАлександр СиляковА для начала - повторное обрезание сволочам, под кореньСергей РоссиТак иди и делай. Вот только пи..ть и можетеСергей РоссиЧего заминусовал ? Не прав Я что ли. Сам ссышь всего, а кого то толкаешь на это, тихушник трусливыйСергей РоссиНадо ? Сделай, Петюня. Не надоело еще за бабскими спинами прятаться ?Александр СиляковПонятно с тобой хамло. Грузчику интеллект не нужен.Сергей РоссиПтица говорун. Профессор кислых щейАлександр СиляковХа-ха-хаЯна АсадоваголовыHАhdh арваынаверное нужно больше внимания уделять вот таким вот делам, а не делать пустые пресс конференцииГошаlev birjukovКругом одна коррупция !Сергей РоссиА мне не жалко. Удел терпил -терпеть. И власть вы эту сами выбираете, и бабло у вас вместо БогаАФарт фатв Перьми эти чурки начинали потихоньку "да мы, вот тут с краю. пустите нас. а то нам жрать нечего" а чз год - эй ты русская пошла нахуй, мы тут главные" а у русской муж -десантник оказался и позвал он десантное братство. в общем пацаны приехали. наваляли чуркам и магазины ихние вместе с кафешками снесли. а менты побоялись вмешиваться. в общем не пущать, не разрешать. хочешь есть иди на стройку или водителем автобуса или нахаусалександр новичихинВот суки черножопые,всякий страх потеряли.И вообще эти овцеебы только силу понимают!Александр АлександровГнать их из России нужно! И ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!!!Strannik WeidУказанных в статье в розыск и на нары, и кого можно из их знакомых подтянуть к делу и отправить на родину без права возврата. Обычно в диаспоре они делятся своими «подвигами». НедонесениеАлексей КротовПо сути это даже не мусульмане, шакалы.ФВФедор ВострецовИ до каких пор????Владислав ВладиславКогда уже Президент примент закон о запрете диаспор.Яна Асадовавообще то нельзя запретить то, что не существует в законодательных актах.МихаилСожгите их и все. Причем с лейлы начните.Владимир НиколовТвари они. Не имеют права жить!!!!!!!!!!Яна Асадоваа менты что у них на выпасе лучше? Почему изнасилованные бояться заявлять в полицию? Потому что знают - насильников за деньги отпустят. И еще сколько они навтворят с беззащитными девушками.....Александр ЛагуткинОтлавливать этих нелюдей и вешать на деревьях. А начать с этой суки-Лейлы!ВДВалерий ДенисовДавно ясно, что все эти национальные диаспоры узаконенные ОПГ, их надо гнать из России.Яна Асадованет узаконенных диаспор. Они нигде не зарегистрнированы и для закона не существуют.Комментировать
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