Уже более 1 млн подключений и 1 петабайта данных. Emirates полностью отказывается от Viasat ради Starlink: интернет Илона Маска появится почти на 232 самолетах

Все новые Airbus A350 будут оснащаться терминалами StarlinkАвиакомпания Emirates решила отказаться от оборудования Viasat GX Aviation на новых самолетах Airbus A350 и полностью перейти на спутниковый интернет Starlink.
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