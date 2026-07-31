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Уже более 1 млн подключений и 1 петабайта данных. Emirates полностью отказывается от Viasat ради Starlink: интернет Илона Маска появится почти на 232 самолетах

Уже более 1 млн подключений и 1 петабайта данных. Emirates полностью отказывается от Viasat ради Starlink: интернет Илона Маска появится почти на 232 самолетах

Все новые Airbus A350 будут оснащаться терминалами StarlinkАвиакомпания Emirates решила отказаться от оборудования Viasat GX Aviation на новых самолетах Airbus A350 и полностью перейти на спутниковый интернет Starlink.

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