Дороговизна и высокое энергопотребление ИИ-ускорителей NVIDIA открыли новые г...

Дороговизна и высокое энергопотребление ИИ-ускорителей NVIDIA открыли новые горизонты для Marvell и BroadcomВзрывной рост популярности ChatGPT и других решений на базе генеративного ИИ вызвал беспрецедентный спрос на вычислительные мощности, что привело к дефициту ИИ-ускорителей, пишет DIGITIMES.
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