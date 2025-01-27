Дороговизна и высокое энергопотребление ИИ-ускорителей NVIDIA открыли новые г...

Дороговизна и высокое энергопотребление ИИ-ускорителей NVIDIA открыли новые горизонты для Marvell и BroadcomВзрывной рост популярности ChatGPT и других решений на базе генеративного ИИ вызвал беспрецедентный спрос на вычислительные мощности, что привело к дефициту ИИ-ускорителей, пишет DIGITIMES.