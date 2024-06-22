🔥Утро началось с не добрых новостей. На улице Савченко загорелся гараж. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
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🔥Утро началось с не добрых новостей. На улице Савченко загорелся гараж. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.