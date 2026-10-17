В общегородской акции 17 октября приняли участие свыше 8 тысяч жителей донской столицы, а на улице Пушкинской глава города Александр Скрябин вместе со спортсменами высадил две тысячи кустов роз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собчак похвастала...
- Полицейские Копей...
- Депутат Михаил Ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым