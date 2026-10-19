Когда разговор заходит о группах, сумевших соединить, казалось бы, несовместимые миры — энергию рок-н-ролла и утончённость джазовой духовой секции, — первое имя, которое приходит на ум, это, безусловно, Chicago.
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