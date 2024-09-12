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Назван «правильный» ответ Москвы на разрешение США киевскому режиму бить вглубь России

Назван «правильный» ответ Москвы на разрешение США киевскому режиму бить вглубь России

Военный эксперт Эдуард Басурин высказал мнение о правильном ответе России, если США разрешат Украине бить их оружием вглубь России.

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