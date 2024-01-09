Петербург 9 января накроет первой в новом году оттепелью

Как сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале "Погода от шефа", во вторник, 9 января, Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Карелией.
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