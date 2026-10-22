📈 В Крыму планируют увеличить долю креативных индустрий в экономике Заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что вклад креативных индустрий в экономику региона растёт.
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