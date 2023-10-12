ВС РФ уничтожили две САУ «Гвоздика» и гаубицу ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ВСУ лишились двух САУ «Гвоздика» и гаубицы М777 производства США в результате ударов российской артиллерии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.
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