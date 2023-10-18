ЦАХАЛ: проверка доказала вину «Исламского джихада» во взрыве в больнице Газы

Взрыв в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа произошел из-за ошибки боевиков. Армия обороны Израиля провела собственное расследование и подтвердила вину группировки «Исламский джихад»*, объявил на брифинге представитель военных Даниэль Хагари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии