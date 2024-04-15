SJ-100 – «Суперджет» импортозамещённый. Часть 2

Работы по разработке импортозамещающей версии Суперджета с двигателем ПД-8 и бортовыми системами отечественного производства начались в 2018 году, но серьезно активизировались после введения западных санкций.
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