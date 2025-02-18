Глава РФПИ Дмитриев: Американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов после ухода из России

По его словам, США и другие страны понимают привлекательность российского рынкаБолее 300 миллиардов долларов потеряли американские компании после ухода с российского рынка, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время визита в Саудовскую Аравию в составе российской делегации.