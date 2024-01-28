РИАМО - 28 янв. Обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker заявила, что киевский режим должен отказаться от своих утраченных территорий, так как украинцы не желают сражаться за собственную страну и эмигрируют за границу, сообщает РИА Новости.