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AT: Украина должна отдать территории России из‑за нежелания украинцев воевать

AT: Украина должна отдать территории России из‑за нежелания украинцев воевать

РИАМО - 28 янв. Обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker заявила, что киевский режим должен отказаться от своих утраченных территорий, так как украинцы не желают сражаться за собственную страну и эмигрируют за границу, сообщает РИА Новости.

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