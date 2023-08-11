«Два города - в одном сердце»: в Судаке представлена выставка акварелей

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке Министерства культуры Республики Крым представлена выставка акварелей народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова Басова «Два города - в одном сердце».
В Музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке Министерства культуры Республики Крым представлена выставка акварелей народного художника Украины, лауреата Государственной премии Республики Крым Якова Басова «Два города - в одном сердце».
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