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В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза (Совете ЕС) из-за визита венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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