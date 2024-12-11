Виктор Орбан: выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир ожидают масштабные изменения, и в выигрыше окажутся те страны, которые максимально используют все свои ресурсы, а не следуют за другими и не могут отстоять свои ценности.
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