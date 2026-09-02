Яровая: предлагаю реализовывать на Дальнем Востоке проекты по созданию агроклассов

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая предложила реализовывать на Дальнем Востоке проекты по созданию агроклассов как самостоятельного направления по формированию будущих кадров.
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