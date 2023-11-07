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Нетаньяху: Израиль будет нести ответственность за безопасность в Газе

Нетаньяху: Израиль будет нести ответственность за безопасность в Газе

Israeli Defence Forces/Handout via REUTERS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль после завершение палестино-израильского конфликта может взять на неопределенный период ответственность за управление сектором Газа.

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