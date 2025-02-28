TOI: медведь растерзал двух мужчин за одну ночь в Индии

В индийском штате Тамилнад медведь за ночь загрыз двух мужчин, сообщает The Times of India (TOI)."Работники фермы, которые отправились на работу в среду утром, обнаружили Каруппиа и Маникандана мертвыми на своих фермах рядом друг с другом", – говорится в публикации.
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