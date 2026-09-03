✍️В Крыму планируют создать энциклопедию местной журналистики Директор ИММиД КФУ им. В. И. Вернадского Александр Мащенко рассказал, что следующим шагом после двухтомника «История крымской журналистики.
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