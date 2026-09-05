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«Торонто» и Бриссон подписали двусторонний контракт на год. Форвард с худшей полезностью в сезоне АХЛ («минус 32») – сын агента, лидирующего в НХЛ по числу и общей сумме соглашений

« Торонто » подписал контракт с форвардом Бренданом Бриссоном.  Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон и является двусторонним.

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