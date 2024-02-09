Яровая: Президент Путин дал интервью политикам и гражданам всего мира

Президент России провел серьезный, уважительный и честный разговор с политиками, журналистами и миллионами граждан мира одновременно, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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