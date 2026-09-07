В Иркутской области введён режим ЧС из-за узелкового дерматита у скота

В Иркутском муниципальном округе Иркутской области с 4 сентября введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обнаружением опасного заболевания у домашнего скота — узелкового дерматита (ЗУД).
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