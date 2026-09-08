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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» обсуждает с «Монако» трансфер Головина. Хавбек хочет остаться в Лиге 1 как минимум до зимы («РБ Спорт»)

Александр Головин может перейти в « Спартак ».  По информации «РБ Спорт», московский клуб контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера 30-летнего полузащитника.

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