В облцентре закончился ремонт улицы Лесной

Улица в Заднепровском районе Смоленска была отремонтирована в рамках нацпроекта БКД.Как рассказали в пресс-службе «Смоленскавтодора», специалисты выполнили укладку двух слоев асфальтобетона, замену дорожных знаков, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство тротуаров, нанесение дорожной разметки термопластичными материалами, а также из краски со световозвращающими элементами.