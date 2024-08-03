Испытания торпеды Spearfish Mod 1 объявлены успешными Непонятно, почему для обычных испытаний была привлечена ПЛАРБ, а не пять «эстьютов», которые стоят в базах.
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Испытания торпеды Spearfish Mod 1 объявлены успешными Непонятно, почему для обычных испытаний была привлечена ПЛАРБ, а не пять «эстьютов», которые стоят в базах.
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