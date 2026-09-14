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Царьград

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ФАС начнет проверку цен на 13 популярных лекарств из аптек

ФАС начнет проверку цен на 13 популярных лекарств из аптек

Федеральная антимонопольная служба России проверит цены на 13 популярных лекарств. В перечень вошли средств от боли и кашля, как "Пенталгин НЕО" и "Ренгалин".

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