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Он ковал славу СССР, а его сослали в Германию по приказу Брежнева — пришлось жить на копейки! История Лебедева

Он ковал славу СССР, а его сослали в Германию по приказу Брежнева — пришлось жить на копейки! История Лебедева

Но путешествие получилось увлекательным.Большая часть карьеры 6-кратного чемпиона мира Юрия Лебедева прошла в «Крыльях Советов» — там он провел прекрасные 15 лет.

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